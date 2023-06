Semana do Meio Ambiente da BAMIN recolhe mais de 1.700 garrafas pet em Caetité e Licínio de Almeida

A Semana do Meio Ambiente realizada pela BAMIN, com uma programação que envolveu a sensibilização de colaboradores, prestadores de serviço e comunidades, encerrou as atividades na Bahia alcançando o resultado de 1.780 garrafas pet recolhidas e 352 mudas de espécies nativas da região distribuídas nos municípios de Caetité e Licínio de Almeida. A participação dos moradores nas duas cidades garantiu o sucesso da campanha em prol da preservação do meio ambiente, trazendo o alerta sobre a poluição plástica, um problema grave enfrentado em nível global, e que demanda soluções urgentes para garantir a proteção dos recursos naturais.

Realizada nos dias 5 e 7 de junho, a iniciativa ofereceu a cada morador participante uma muda de espécie nativa da região a cada cinco garrafas pet entregues durante os mutirões, capitaneados pelo Circuito do Lixo, projeto apoiado pela BAMIN nos dois municípios. O objetivo foi promover a conscientização sobre o perigo de realizar o descarte incorreto dos resíduos plásticos, atitude que afeta diretamente os ecossistemas nos rios, florestas e oceanos, além de causar impactos no dia a dia das cidades, como o acúmulo de lixo nas ruas e o entupimento de esgotos e bueiros.

“A poluição plástica é hoje um perigo real aos ecossistemas e também à nossa saúde. Essa iniciativa através do Projeto Circuito do Lixo ajuda a manter os plásticos longe dos danos que eles podem causar aos recursos naturais e dentro de uma lógica de economia circular, com foco em sustentabilidade, minimizando o desperdício e estendendo a utilidade desses materiais”, explica Ana Paula Dias, Coordenadora de Relacionamento com Comunidades da BAMIN. As 1.780 garrafas pet recolhidas nas duas cidades foram encaminhadas para reciclagem realizada por meio do projeto Circuito do Lixo.



Colaboradores engajados – Uma campanha interna promovida pela BAMIN, tendo como foco colaboradores e trabalhadores terceirizados da Mina Pedra de Ferro, em Caetité, também abordou o combate à poluição plástica como tema de sensibilização. A iniciativa despertou o engajamento dos trabalhadores, que conseguiram recolher outras 2.446 garrafas pet durante a Semana do Meio Ambiente, conectando também o público interno às ações de conscientização.



Entre os dias 05 e 09 de junho, a programação montada pela BAMIN seguiu abordando temáticas como consumo consciente, coleta seletiva e gestão dos resíduos sólidos durante apresentações nas sedes dos empreendimentos, e suscitando debates com a participação dos colaboradores.



Entre as atividades realizadas no canteiro de obras do Porto Sul, em Ilhéus, os trabalhadores assistiram à palestra “Importância do Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos: Foco no Plástico”, que ofereceu noções práticas sobre educação ambiental no dia a dia e soluções para a poluição plástica em casa e no ambiente de trabalho.

Em Jequié, colaboradores que atuam no projeto de construção da FIOL 1 participaram de encontros diários com palestras educativas sobre os biomas locais, utilização racional e sustentável dos recursos naturais, além de explicações sobre o risco das queimadas e soltura de balões nesta época do ano, marcada pelos festejos juninos no interior da Bahia. Informações e Foto: DARANA RP

