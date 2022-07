Semianel na BA-130 que liga a BR 116 a Avenida Cesar Borges, será pavimentada pelo Governo estado￼￼

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa que a licitação para a pavimentação do semianel de Jequié, na BA-130, saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (08). Os serviços serão feitos em um trecho de 4,6 km que liga o inicio do Contorno de Jequié até o acesso à Avenida César Borges e também inclui a implantação de ciclofaixa. A via pavimentada irá retirar o tráfego de veículos pesados, como caminhões e carretas, que precisam passar pela área urbana do município e facilitará a ligação para quem sai da região da Feira de Santana e Vitória da Conquista em direção à Ubaitaba e Ipiaú. O investimento previsto na obra é de R$ 13,3 milhões. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas serão abertos em 12 de agosto. Informações: ASCOM/SEINFRA

Comentários no Facebook:

Comentários