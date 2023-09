Seminário em Jequié debaterá sobre comunicação, mídia digital, inteligência artificial na comunicação e outros temas do setor

A Associação Jequieense de Imprensa (AJI) e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e de Publicidade no Estado da Bahia (SINTERP-BA) realizarão nesta sexta e sábado, dias 15 e 16 de setembro, na Câmara de Vereadores de Jequié, o I Seminário para Radialistas e Comunicadores, com abertura às 19h, com a presença do presidente do sindicato da categoria, Everaldo Monteiro e a participação de profissionais e trabalhadores do setor.

O encontro tem o objetivo de debater os temas relativos à Comunicação e, também, atualizar os trabalhadores em Comunicação, produtores de conteúdo digital e radialistas da região, abordando os temas: “Técnicas de Locução”; “Web e Mídias Sociais”; “Nova Legislação Trabalhista; “Ética Profissional na Comunicação”; “A Mídia e o Digital Influencer”; “A Evolução do Rádio – Passado, Presente e Futuro”; e “Inteligência Artificial na Comunicação”.

Contando com as palestras de Samara Barreto, analista de Sistemas e especialista em Marketing Digital; do jornalista Ivan Bezerra, assessor de comunicação do Instituto Federal da Bahia – IFBA campus de Jequié; o professor Rildo Junior, diretor de Comunicação da Prefeitura de Jequié; o comunicador Everaldo Monteiro, coordenador-geral do SINTERP; e o professor, Luciano Pestana, diretor-geral do Instituto Federal da Bahia – IFBA campus de Jequié.

Inscrições através do link:

https://forms.gle/wTZAN9d5Wy9XQky99



Mais informações pelo (73) 98145-1377 ou e-mail para [email protected].

