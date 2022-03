Senai de Maracás inicia novas turmas de cursos profissionalizantes

Daqui a três semanas, 46 moradores de Maracás poderão incluir uma nova experiência de aprendizado no currículo. Dividido em duas turmas, o grupo iniciou, esta semana, o curso de Soldagem oferecido gratuitamente pelo Senai da cidade. Com carga horária de 60h, a formação tem como objetivo capacitar os alunos nas técnicas específicas para operações de baixa complexidade de soldagem por eletrodo revestido, em estruturas metálicas fabricadas em material de aço carbono.

Realizada na última segunda-feira (14/03), a aula inaugural da nova turma marca o início das atividades deste ano, dando continuidade às ações de aperfeiçoamento profissional promovidas pela instituição em benefício da comunidade local. Para o mês de abril, já estão previstos cursos de Fabricação de Pizza e Confeitaria, este com foco no potencial de geração de renda no período da Páscoa.

Inaugurada em junho do ano passado, a unidade do Senai é fruto da parceria com a Prefeitura Municipal de Maracás e a Largo Vanádio de Maracás. Alinhado com as iniciativas de responsabilidade social da companhia, o projeto tem como principal objetivo colaborar para a ampliação do potencial de empregabilidade das pessoas da cidade para atender as demandas de mercado, e estimular o empreendedorismo na região.

