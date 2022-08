Senai Maracás abre inscrições para curso gratuitos na área de operação e mecânica com apoio da Largo Vanádio

Estão abertas até o dia 2 de setembro as inscrições para duas novas turmas de cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senai Maracás, com apoio da Largo Vanádio de Maracás. As oportunidades são para as áreas de operação e mecânica e estão voltadas para pessoas com idade a partir de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental. As aulas são gratuitas e serão oferecidas no turno da noite.

O curso de Operação de Escavadeira e Pá Carregadeira será o primeiro a iniciar as atividades, no dia 12 de setembro. Para concorrer a uma vaga, é necessário cumprir os requisitos básicos e possuir habilitação nas categorias B, C, D ou E. A formação terá duração de dois meses, com carga de 170h. Outra opção é o curso de Mecânica Industrial de Motor a Diesel, que tem início das aulas previsto para o dia 19 de setembro, com duração total de 194h.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Senai (Rua Major Oscar de Sá, 9999 – bairro Jiquiriçá). Para mais informações, é possível também entrar em contato pelo WhatsApp (73) 3047-1091.

Balanço positivo – Inaugurada em junho de 2021, a unidade do Senai é fruto da parceria com a Prefeitura Municipal de Maracás e a Largo Vanádio de Maracás. Alinhado com as iniciativas de responsabilidade social da companhia, o projeto tem como principal objetivo colaborar para a ampliação do potencial de empregabilidade das pessoas da cidade para atender as demandas de mercado e estimular o empreendedorismo na região

Até o momento, já foram realizados 17 cursos, com formação de 265 pessoas. Dessas, 97 foram contatadas durante pesquisa de empregabilidade promovida pelo Senai e 17 estão trabalhando na área em que estudaram, representando 17,5% de inserção profissional. Informações: Darana RP

Comentários no Facebook:

Comentários