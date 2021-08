Senhora se desequilibra, cai e bate cabeça em Gelo Baiano no Joaquim Romão

No início da manhã de hoje (27), uma senhora estava passando no Alto do Maringá, quando se desequilibrou e acabou batendo a cabeça em um dos gelos baianos que sinalizam o local. Uma unidade do SAMU foi acionada e levou a vítima foi levada até a emergência do Hospital Prado Valadares. Uma viatura da SUMTRAM também esteve no local para prestar apoio.

