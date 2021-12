Será que que vai ter ornamentação Natalina em Jequié? Prefeitura até o momento não se posicionou sobre o assunto: ASSISTA

A redação do blog Jequié Urgente esteve na noite desta quinta-feira (02), de Dezembro na Praça Rui Barbosa, onde constatamos que até o momento a prefeitura municipal de Jequié, não entrou no clima natalino. Enquanto outras cidades da Bahia, a exemplo da nossa cidade vizinha Ipiaú, já aconteceu inclusive o lançamento do Natal 2021 com muitas mais de 200 mil luzes, ornamentação, orquestra, presépio e tudo que lembra o nascimento do menino Jesus, em Jequié o clima continua sendo de incertezas a respeito da ornamentação natalina. Todos os anos é assim, a cidade sempre deixa para “depois”, o mês de dezembro se inicia e nada é apresentado a população.

O comércio espera ansioso para a chegada das festas de fim de ano, onde as pessoas entram no clima natalino, e acabam indo fazer compras. Ano passado em 2020, a ornamentação natalina de Jequié começou faltando poucos dias para o natal e este ano de 2021 parece que não vai ser diferente. O mês de dezembro deveria ser planejado antecipadamente, para que excepcionalmente dia 01 o município desse o pontapé para o mês natalino. Em contato com a assessoria de comunicação do município, a redação do blog Jequié Urgente foi informado que a ornamentação começou ontem (01), mas, pelo menos na Praça Rui Barbosa, onde é o “ápice” da ornamentação, não tem nada, ainda. Logo Abaixo, fotos do lançamento do Natal da vizinha cidade de Ipiaú, que aconteceu no último dia 29 de Novembro e vem chamando a atenção pela beleza. Fotos: DICOM/Prefeitura de Ipiau

