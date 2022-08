Será Sepultado nesta sexta-feira (26), em Jequié o fotógrafo “Figueiredo”.

Será sepultado as 10Hs da manhã desta sexta-feira (26), no cemitério São João Batista, o corpo do Fotógrafo Adelino Santos Figueiredo. Ele faleceu na noite da última quinta-feira (25), no Hospital Prado Valadares em Jequié. Segundo informações, Figueiredo passou mal e foi levado até a emergência da unidade de saúde, onde não resistiu e acabou falecendo. O fotógrafo Figueiredo era bastante conhecido em Jequié, onde tinha uma empresa de fotografia na Rua João Mangabeira, centro. Atualmente ele estava residindo no estado de Santa Catarina, e teria vindo a Jequié para visitar familiares. Deixamos aqui as condolências para todos familiares.

