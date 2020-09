Sergipana Mikaella Rodrigues fará LIVE em Jequié próximo dia (11).

A Sergipana Mikaella Rodrigues, estará na cidade de Jequié próximo dia (11), de Setembro às 20:00 horas no Alambique Music Bar, onde fará a LIVE show farra dos amigos. A live contará com a participação especial dos Jequieenses Yata e do Dj Renatinho. Mikaella já teve participações marcantes nas bandas Raio da Silibrina, Mulheres Perdidas e caviar com Rapadura.

Você pode acompanhar a LIVE no canal do Youtube da cantora @MikaellaRodriguesoficial

