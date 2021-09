Serviços Socioassistenciais e prestação de serviços de saúde foram realizados no Distrito de Itaíbo

O distrito de Itaibó, que fica a 55 quilômetros de Jequié e tem sua economia estruturada nos pequenos produtores agrícolas e na produção da agricultura familiar, recebeu, ontem (02), uma importante ação realizada pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. Com objetivo de proporcionar aos moradores acesso aos serviços socioassistenciais, além da prestação de serviços de saúde, a localidade foi atendida pelas equipes intersetoriais que prestaram atendimento no Centro Educacional Leur Lomanto e na Unidade Básica de Saúde Raimundo Cezário da Costa.

Por meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Zona Rural, o PACS/ZR, foram oferecidos atendimento com enfermagem; ações preventivas às doenças cardiovasculares; vacinação contra Covid-19; testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B e C; palestras de orientação e Educação em Saúde sobre a campanha “Setembro Amarelo”, relacionada à prevenção ao suicídio; apresentação dos serviços de atendimento da Saúde Mental, através das equipes dos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); atendimento psicológico; e roda de conversa com os adolescentes sobre álcool e outras drogas.