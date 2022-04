Servidores do INSS decidem manter greve e reivindicam concurso público

Os servidores do INSS decidiram, ontem (07), pela manutenção da greve deflagrada no fim de março. No mesmo encontro, eles aprovaram a entrega de uma carta aberta aos deputados federais e senadores em todo o Brasil. De acordo com os dirigentes do SINDPREV, sindicato que representa a categoria, a classe pretende entregar os documentos na segunda e terça-feira da próxima semana, dias em que os parlamentares passam pelo aeroporto com destino a Brasília.

A classe reivindica a abertura de concurso público para suprimento do déficit de pessoal; reposição salarial de 19,9%, pois há três anos a categoria está sem reajuste e melhoria das condições de trabalho nas agências do INSS.

Durante a assembleia que tomou a decisão, o diretor do Sindprev, Valdemir Medeiros, afirmou que a greve é um instrumento necessário neste momento. “Faço um chamado pela unidade da categoria e o fortalecimento da greve. Estamos buscando as melhorias não só para a categoria, mas para o usuário do INSS. Muitos idosos não se adaptaram ao sistema automatizado, por isso, há uma grande necessidade de fazer concurso público e melhorar as condições de trabalho nas agências. O governo não discute com os trabalhadores e é desse diálogo que precisamos agora “, disse Medeiros. Na Bahia, o INSS possui sete gerências, 140 agências e 2 mil funcionários. De acordo com Edivaldo Santa Rita, coordenador do SINDPREV, o Estado tem um déficit de pelo menos mil funcionários.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários