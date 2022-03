Servidores do INSS na Bahia estão em greve

Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciaram uma greve por tempo indeterminado em toda a Bahia nesta segunda-feira (28). A categoria suspendeu os atendimentos em todas as sete gerências e 140 postos de atendimento do estado.

Na quarta-feira (30), de acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), a perícia médica federal também entrará em greve. “Durante muito tempo, a categoria se esforçou para desenvolver o diálogo e para oferecer alternativas menos onerosas do que a paralisação total, mas não recebeu tratamento semelhante por parte do governo, circunstância essa que acarreta, nesse momento, a adoção dessa medida extremamente grave”, declarou a ANMP, em nota.

Além da Bahia, servidores do INSS de 19 estados já aderiram ao movimento. A categoria alega que o governo federal não considerou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que não têm reposição salarial há três anos. Eles também defendem a realização de concurso público para a carreira da Previdência Social, uma vez que a falta de quadro funcional no órgão está provocando o represamento de mais de 1 milhão de processos de aposentadorias em todo o Brasil. Na Bahia, o déficit de pessoal chega a 1 mil trabalhadores. Informações: Correio 24 Horas

