Servidores municipais de Jequié decidem entrar em greve a partir do próximo dia 25 e culpam o prefeito da cidade

O SINSERV JEQUIÉ, emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (20), onde anuncia e convoca os funcionários municipais a participarem e aderirem a greve, que será iniciada próximo dia 25 de Julho. O SINSERV, acusa o prefeito de Jequié, Zé Coca, de não ter se sensibilizado com a categoria. Todas as propostas feitas pelo executivo municipal, foram rejeitadas pela categoria, que segundo informações do próprio sindicato, o prefeito de Jequié teria oferecido apenas 5% de reajuste, com exceção de algumas categorias, que foram propostas 11%, que mesmo com os reajustes, a proposta estaria a baixo do salário mínimo que é 1.212,00 ( MIL DUZENTOS E DOZE REAIS).

O SINSERV, informa ainda que a greve terá início dia 25 de Julho, onde todos os funcionários irão se reunir em frente ao prédio da Prefeitura de Jequié, e será feita uma caminhada até o Ministério Público Estadual. Foto SINSERV

Comentários no Facebook:

Comentários