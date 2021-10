Servidores municipais de Jequié podem ter acesso ao cartão Credcesta sem anuidade

Tendo em vistas os reflexos negativos da pandemia na economia e que afetou, de forma severa, o poder de compra dos funcionários públicos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Administração, firmou convênio com a Rede Credcesta, que passou a disponibilizar aos servidores públicos municipais o novo cartão Credcesta Visa sem anuidade ou mensalidade. Com ele, o servidor poderá realizar compras, tanto à vista quanto parcelado, na Rede Cesta do Povo e em milhares de outros estabelecimentos credenciados com a bandeira Visa.

Além disso, vão ser oferecidos serviços financeiros completos, incluindo saques, programa de pontos e outras vantagens. Para a aquisição do novo cartão Credcesta Visa, os servidores interessados devem acessar o site da Rede Credcesta, através do endereço eletrônico: credcesta.com.br e seguir o passo-a-passo que está no site. O cartão não terá cobrança de anuidade e será aceito em todos os estabelecimentos comerciais que trabalham com a bandeira Visa. O limite do cartão, disponibilizado para cada servidor, será calculado de acordo com o salário que ele recebe, sendo consignado em folha de pagamento.

