Sesab emite nota e descarta coronavírus em Jequié

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) descartou o caso suspeito de coronavírus em Jequié. A secretaria informou que nesta segunda-feira (24) o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, admitiu uma paciente com sintomas respiratórios e história de viagem recente ao norte da Itália (Siena), zona considerada de risco para transmissão do coronavírus COVID-19, no último dia 14 de fevereiro, seguida de aparecimento de quadro gripal em 20 fevereiro. A paciente permanece em isolamento de precaução, desde seu atendimento na emergência, tendo sido confirmado pelo LACEN-BA infeção pelo vírus da influenza A, excluindo portanto infecção por COVID-19, informa a Secretaria de Saúde do Estado.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários