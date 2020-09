Sete pessoas da mesma família ficam feridas em acidente na BR 101

Pelo menos sete pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente com uma Kombi na manhã de hoje (30), em um trecho da BR-101 de Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Segundo o Radar 64, o acidente aconteceu no km 692. A suspeita é que o motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva, que tombou no acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), a família voltava da cidade de Belmonte para Eunápolis. Três equipes do Samu estiveram no local e prestaram socorro. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Eunápolis. Pelo que foi informado, os ocupantes não apresentavam ferimentos graves. Informações: Giro Ipiaú Foto: Redes Sociais

