Setembro Amarelo – Especialistas alertam sobre sinais de ideação suicida em adolescentes e crianças

Em referência ao Setembro Amarelo, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), em parceria com Secretaria da Saúde (SESAB), realizou, nesta quarta-feira(15), duas ações para debater a prevenção do suicídio. Pela manhã, no auditório da Escola de Saúde Pública da Bahia, a psicóloga Aline Villafane abordou o tema “Como identificar sinais de ideação suicida em adolescentes e crianças”. À tarde, através do canal do Youtube do Instituto Anísio Teixeira (IAT), foi realizado um debate sobre a “Segurança e o cuidado com a vida”, com membros da Polícia Militar da Bahia.

De acordo com o subsecretário da SEC, Danilo Melo, que mediou o segundo encontro, o tema delicado precisa ser pautado durante o ano com as comunidades escolares e toda a sociedade. “Estamos conversando sobre a vida, com um debate importante e atual. Vivemos momentos difíceis, com perdas irreparáveis de entes queridos e ainda estamos passando por este processo de pandemia. Temos que pensar em solidariedade e juntar forças para enfrentar a tristeza e os momentos difíceis com esperança e lucidez. Com um olhar fraterno e atento, podemos acolher e cuidar da saúde mental e construirmos um mundo mais justo para todos”.

Também participaram dos encontros a coordenadora do Programa Saúde do Professor da SEC, Elisabeth Dias; a major Patrícia Silva; a capitã Maria da Soledade; o cabo Nei Cleber; e a diretora de Gestão de Cuidado da SESAB, Liliane Silveira. A transmissão contou com a tradução em Libras pela intérprete Taiane Alves. Na próxima quinta (22), a campanha continua com a palestra “Criando esperança por meio da ação” com Catarina Dhal, representando a Organização Pan-Americana de Saúde.

