Setor de peixes movimentado no Centro de Abastecimento em Jequié; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente, circulou na manhã desta quinta-feira (14), véspera de feriado. Para ver de perto o movimento no setor de peixe do CEAVIG. Com uma variedade grande de peixes e mariscos, os clientes vem de todos os bairros e até de outras cidade da região, para compra o peixe da sexta-feira da paixão. O quilo da corvina que é um peixe mais tradicional, varia entre 16 e 18 reais. ASSISTA LOGO ABAIXO.

