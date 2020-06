Setor de Transportes da Prefeitura esclarece motivo de ambulâncias estarem em condomínio em Salvador

Noticiamos em nosso blog na manhã de hoje (06), a informação de um morador de um condomínio na capital do estado de que, duas ambulâncias de Jequié estariam paradas no local a quase 15 dias.

Em contato com o Diretor de Transportes da prefeitura municipal de Jequié, IRINEU OLIVEIRA, o mesmo nos atendeu gentilmente e nos informou que o motivo seria que, O local que as ambulâncias estariam paradas, no condomínio Deron, é na verdade um local que os motoristas usam para descanso. Segundo o Diretor Irineu Oliveira, devido ao grande fluxo de pacientes que saem de Jequié para Salvador, sempre às 13 horas chegam dois motoristas para descanso, e logo que eles retornam para buscar pacientes nos hospitais da capital, outros dois motoristas chegam para descanso também, sendo no sistema de rodízio. E por isso o morador estaria sempre visualizando os veículos diariamente no estacionamento.

Portanto, está esclarecida a situação. E a nossa redação agradece ao cidadão que se preocupou com a situação e informou ao nosso Blog. Você leitor de qualquer parte do BRASIL, continue entrando em contato com nossos canais de atendimento, fazendo suas denúncias, críticas ou sugestões.

