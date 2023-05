Setur-BA discute com a Embratur atração de turistas internacionais 

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) participou, nesta sexta-feira (12), em Brasília, do workshop promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), que reuniu secretários e dirigentes estaduais do setor. O objetivo foi formular estratégias conjuntas para atrair cada vez mais turistas estrangeiros para o Brasil.

A Embratur apresentou os planos de trabalho voltados à promoção, sustentabilidade e inovação, além de ter destacado a importância da aprovação da Medida Provisória 1147/2022 (MP do Perse), que destina 5% do orçamento do Sesc/Senac, para a promoção do turismo brasileiro no exterior, e será votada no Senado.

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, falou sobre as ações desenvolvidas pelo Governo da Bahia, para aumentar a presença de turistas internacionais nas 13 zonas turísticas do estado. “Realizamos um trabalho contínuo de promoção do destino Bahia nas principais feiras de turismo do mundo, associado à captação de cruzeiros marítimos e voos internacionais. Hoje, temos conectividade aérea com a América Latina e a Europa. Buscamos ampliar essas rotas e abrir novas linhas em outros continentes. Investimos também em infraestrutura e capacitação e qualificação dos serviços turísticos, para receber bem os turistas estrangeiros”. Informações e Foto: ASCOM/Setur-BA

Comentários no Facebook:

Comentários