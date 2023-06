Setur-BA divulga São João da Bahia em shopping

O São João da Bahia 2023 ganhou novo espaço de divulgação, para atrair um número ainda maior de forrozeiros. O posto temático da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) foi aberto, na terça-feira (13), no Shopping Paralela(Praça 2/Piso L1), em Salvador, para orientar baianos e turistas sobre a festa na capital e em mais de 280 municípios do interior, com investimento do Governo do Estado superior a R$ 100 milhões. A cerimônia teve trio de forró e quadrilha junina, com a bênção do pároco da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Adilton Lopes, e a participação de representantes do trade turístico.

“Fizemos, previamente, a divulgação do São João nos principais polos emissores de turistas nacionais; estamos com o Arraiá da Ceasinha, no Mercado do Rio Vermelho, para promover a cultura nordestina; e agora abrimos esse posto, em parceria com um centro comercial importante, para potencializar as ações juninas na capital. A estimativa é que a Bahia receba mais de 1,5 milhão de visitantes nesse período “, explicou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“Estamos muito felizes em receber a Setur-BA, dentro da programação junina montada pelo shopping, que oferece aos clientes muitas atrações. Já temos aumento na circulação de pessoas, que vivem a expectativa de um grande São João no estado”, ressaltou o superintendente do Shopping Paralela, José Roberto Ribeiro.

O administrador de empresas Edmilson Ferreira, 43 anos, que fazia compras, elogiou a iniciativa do órgão de turismo. ” Gostei dessa ação de divulgação, que ajuda a manter viva a tradição da cultura do São João. Isso motiva as pessoas que estão no shopping, sentindo esse clima do interior ”. Informações: SETUR/GOVBA. Foto: Daniel Meira

