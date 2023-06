Setur-BA faz pesquisa sobre perfil do turista no São João da Bahia

A estimativa do Governo do Estado é que mais de 1,5 milhão de turistas participem do São da Bahia, na capital e no interior, movimentando quase R$ 1,6 bilhão na economia. Para saber o perfil do visitante que procura os festejos juninos, a Secretaria de Turismo (Setur-BA) realiza pesquisa de caracterização e avaliação de serviços, nas zonas turísticas Baía de Todos-os-Santos (Salvador), Chapada Diamantina (Lençóis e Senhor do Bonfim), Caminhos do Jiquiriçá (Amargosa) e Caminhos do Sudoeste (Ibicuí). O trabalho dos pesquisadores começou, na segunda-feira (19), em Lençóis, e segue nos demais municípios até domingo (25).

As entrevistas levantam informações sobre idade, origem, gênero, renda, nível de satisfação com serviços e equipamentos, gasto e tempo de permanência no destino. Os dados serão usados no planejamento de ações futuras da Setur-BA, para ampliar a participação de turistas nacionais e estrangeiros nas festas juninas que acontecem na Bahia.

“Assim como fizemos no Carnaval, com resultados que já estão sendo usados, estamos coletando informações sobre os participantes do São João. A pesquisa é uma ferramenta importante na aplicação de políticas públicas voltadas para o turismo, porque identificar as características dos visitantes e suas peculiaridades facilita o trabalho de atuação do governo e do trade turístico, para atender as demandas que eles revelam nas entrevistas”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar. Informações e Foto: ASCOM/SETUR-BA

