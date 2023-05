Setur-BA incentiva feiras agropecuárias para impulsionar turismo rural

Realizada durante seis dias na Orla 2 de Juazeiro, no Vale do São Francisco, a 14ª Expovale foi encerrada, no último domingo (14), com a participação de vários estados. A feira agropecuária teve exposição de produtos do campo e artesanato, shopping de animais, leilões e torneio leiteiro, além de palestras e apresentações culturais. Foram 30 mil visitantes e R$ 2 milhões de reais em negócios. O evento contou com o apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias da Agricultura (Seagri) e de Turismo (Setur-BA), para estimular o agronegócio e atividades turísticas rurais.

No mesmo domingo (14), foi aberta a 51ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, nos Caminhos do Sudoeste, para oito dias de programação, no Parque de Exposições Jovino Oliveira. A expectativa é receber 60 mil pessoas e movimentar R$ 100 milhões. Produtores de diversos pontos do país participam da feira, que tem o incentivo do Estado também. Animais premiados, rodeios, gastronomia regional e apresentações musicais estão entre as atrações.

O governo ainda garantiu apoio à 2ª Feira da Agricultura Familiar de Conceição do Jacuípe, nos Caminhos do Sertão, que acontece no próximo domingo (21), na praça do distrito de Picado. A proposta do evento é unir lazer e ação social. Além da programação com exposição de produtos agrícolas e feira de artesanato, haverá também cursos profissionalizantes e atendimento nas áreas jurídica e de saúde. São esperados mais de mil visitantes.

“As feiras movimentam a cadeia produtiva do turismo rural, com o uso de equipamentos do setor, atraindo produtores de várias regiões da Bahia e do Brasil, que trazem amigos e familiares para aproveitar os atrativos do agronegócio e do município. Mantemos uma agenda contínua de apoio a eventos que geram oportunidades de emprego e renda, na capital e no interior”, pontuou o superintendente de Promoção e Serviços da Setur-BA, João Henrique Paolilo. Informações e Foto: ASCOM/SETUR -BA

