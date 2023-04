Setur-BA participa da Conferência Internacional da Diversidade em São Paulo 

Iniciativas para impulsionar as atividades turísticas LGBTQIAP+ foram apresentadas pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), nesta quarta-feira (26), no Centro Fecomércio de Eventos, em São Paulo, na 7ª Conferência Internacional da Diversidade. O evento, promovido pela Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, foi aberto, na terça-feira (25), e segue até sexta-feira (28), com o governo baiano entre os patrocinadores. Painéis sobre negócios e cultura completam a programação.

“O Governo da Bahia é um grande parceiro do nosso segmento, por ter uma política de inclusão efetiva. Estamos juntos, defendendo a bandeira da diversidade, uma das características mais marcantes do turismo baiano”, ressaltou o presidente da Câmara, Ricardo Gomes.

A Bahia foi destacada como destino gay friendly (simpatizante), principalmente, em locais como Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos; Porto Seguro, na Costa do Descobrimento; Itacaré, na Costa do Cacau; e Lençóis, na Chapada Diamantina.

Coube à drag queen Petra Perón, chefe da recém-criada Coordenação de Turismo LBGTQIAP+ da Setur-BA, apresentar o planejamento do setor. Ela enumerou a promoção de destinos, capacitação e qualificação profissional e pesquisas, como ferramentas para mapear os serviços e desenvolver políticas públicas para o segmento. “A nossa movimentação foi muito bem recebida, em uma demonstração da decisão assertiva na criação da coordenação voltada para essa faixa da população, que colocou a Bahia em sintonia com as demandas da sociedade atual. Já iniciamos uma pesquisa para identificar os reais desafios”, declarou a coordenadora. Informações e Foto: ASCOM/BA

