Seu ar condicionado e eletrodomésticos estão prontos para encarar o verão de Jequié?

Você certamente já deve ter percebido que a durabilidade dos produtos que compramos não é mais a mesma. Sendo assim, surge a necessidade de estar atento caso você precise de conserto de eletrodomésticos ou de alguns reparos em casa.

E para completar, o verão na cidade sol está chegando daquele jeito que já conhecemos. Seus eletrodomésticos estão prontos para encarar o verão? Você costuma realizar manutenções preventivas para não ter problemas repentinos? Você pretende instalar ou fazer manutenção no seu ar condicionado?

Separamos com o auxílio do nosso parceiro, o Técnico Ricardo, alguns eletros que dão mais problemas por falta de uma manutenção preventiva ou correção rápida do problema.

1. Geladeira

Apesar da aparência robusta, a geladeira é um eletrodoméstico que pode apresentar muitos problemas – especialmente quando os protocolos de manutenção e cuidados não são seguidos. “Muitas pessoas sentem a geladeira não resfriar como antes e preferem adiar a chamada para realização da manutenção, isso acaba causando um prejuízo muito maior no futuro. Um problema que era simples fica complexo”. Afirma Ricardo.

2. Máquina de lavar roupas

Para evitar o conserto de máquinas de lavar roupas, algumas precauções devem ser tomadas. O conselho que eu sempre dou são para as pessoas se orientarem para algumas indicações básicas: não colocar peso na parte de cima do aparelho, não usar produtos de limpeza que não são apropriados e feitos especificamente para a lavagem de roupas e sempre que notarem algo diferente, acionar o técnico para que o problema seja solucionado ainda em fase inicial.

3. Ar condicionado



“O calor em Jequié não é brincadeira, chega essa época do ano o que mais chega é instalação e manutenção de ar condicionado, é a hora ideal para as pessoas se prepararem para o verão”.

Para evitar passar aperto no verão, esteja sempre atento para realizar as manutenções preventivas no seu aparelho de ar condicionado. Com a chegada do verão, (ainda mais em Jequié) é sempre importante manter o ar condicionado em dias e priorizar um cuidado especial com a instalação, já que qualquer erro pode causa danos irreversíveis em seu aparelho.

