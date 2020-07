Sexta-Feira dia (24), às 19 HORAS tem LIVE no Instagram do Jequié Urgente com Vitor Lavinsk

Na próxima sexta – feira (27), às 19 HORAS o nosso convidado especial para nossa LIVE, é o secretário de Saúde do Município de Jequié Vitor Lavinsk. Fizemos o convite e prontamente fomos atendidos pelo secretário, que vai falar sobre o aumento de casos do Covid-19 em nosso Município, ações realizadas pela secretária de saúde, testagem para pessoas que moram na zona rural do município, reinauguração da unidade básica de saúde de Itaibó e o que ocorrer. Lembrando que a nossa LIVE acontece na próxima sexta-feira dia (24), às 19 horas, na página do blog Jequié Urgente no Instagram, Você que ainda não é inscrito, clique no link e siga nossa página no instagram http://bit.ly/JequieUrgente. Participe e tire suas dúvidas.

