Sgt BM Anselmo Ferreira Sanches receberá o Título de Cidadão Jequieense por iniciativa do vereador Soldado Gilvan

Anselmo Ferreira Sanches, Sgt BM lotado no 8º Grupamento de Bombeiros Militar com sede no município de Jequié, receberá, em data a ser anunciada, o Título de Cidadão Jequieense. A homenagem, aprovada pela Câmara Municipal de Jequié, é de autoria do vereador Soldado Gilvan Santana, em reconhecimento as suas contribuições para a cidade e pelo fato de o mesmo está plenamente integrado à sociedade local.

Anselmo Ferreira Sanches, natural de Niterói/RJ, 46 anos de idade, chegou a esta cidade ainda criança, com apenas 5 anos, trazidos pelo seu pai Evaldo Santos Sanches, técnico em eletrônica e pela SRrª. Naede Ferreira Sanches, funcionária pública.

Estudou do primário ao ensino médio no então Instituto de Educação Régis Pacheco (IERP). Graduado em Gestão Ambiental pela UNOPAR, ingressou na Polícia Militar da Bahia em 06/11/1997, recrutando no 19º BPM/Jequié. Ao término do período de recrutamento, começa a trabalhar no próprio 19º BPM, passando pelo policiamento ostensivo, reforço policial em várias cidades da região e depois passando a trabalhar como condutor de viatura, fazendo parte da 6º Cia do Pelotão Especial, conhecido como os Boinas Pretas.

Em 2005 transferiu-se para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – 8º GBM, sendo promovido a Cabo BM e hoje Sargento do Corpo de Bombeiros da Bahia.

Casado com Gislene de Jesus Cruz Sanches, dessa união veio a filha Lis Camilii Cruz Sanches, residindo em Jequié, no bairro São Judas Tadeu e membro da 1º Igreja Batista de Jequié. O Sgt Sanches participou de várias operações complexas na Cidade de Jequié e Região, tanto no Corpo de Bombeiros Militar e na Polícia Militar da Bahia. Informações e Foto: BLOG MARCOS FRAHM

