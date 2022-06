Simaria que faz dupla com a irmã Simone se afasta dos palcos e não estará em Jequié no São João

A cantora que “Simaria”, que faz dupla com a irmã Simone, anunciou ontem (16), que irá da uma pausa na carreira para tratar problemas de saúde. A dupla Simone e Simaria, se apresentariam no São João de Jequié no dia 23 de Junho. Com o afastamento da cantora dos palcos, a cantora Simone Mendes irá cumprir a agenda do show da dulpa, e provavelmente se apresentara em Jequié sem a irmã Simaria. Com o afastamento da cantora, o valor do cachê da dupla será que vai ser debatido pelos contratantes? Simone Mendes já fez a sua primeira apresentação “solo”, na noite de ontem (16), em uma cidade do Rio de Janeiro.

