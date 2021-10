Sinal digital da TV Aratu chega em Jequié e vai ter programação especial dia 25 de Outubro

O sinal digital da TV Aratu chegou em Jequié. Os mais de 150 mil moradores da cidade, no sudoeste da Bahia, já podem acompanhar toda a programação através do canal 25.1. Para celebrar a estreia, a apresentadora da Cidade Aratu, Livia Calmon, vai gravar matérias especiais, pessoalmente, na região e fazer uma transmissão ao vivo no dia 25 de outubro, aniversário de emancipação do município.

Expandir o sinal para outras áreas de um estado tão grande como a Bahia é, para o gerente de jornalismo do canal, Matheus Carvalho, um passo importante para o mercado de conteúdo e entretenimento locais. “O mais legal dessa ampliação é que a Aratu vem conseguindo se aproximar das praças mais importantes do estado a partir de uma parceria que vai muito além da área tecnológica. É qualidade de sinal associada a uma forte ligação com as pessoas, as demandas e as histórias do interior que adoramos contar e compartilhar com nossos espectadores nas diversas plataformas de conteúdo que o Grupo Aratu oferece”, avalia.

Por valorizar sempre as pessoas e interesses da comunidade, em parceria com a Santa Casa de Jequié, pertencente à Fundação José Silveira, a TV Aratu vai cobrir o primeiro dia da feira realizada pela instituição como parte da programação do Outubro Rosa. No evento, serão oferecidos, até dia 30, diversos serviços ofertados para o público feminino, em especial a realização de procedimentos para prevenção do câncer.

