Sindicalistas invadem Secretaria de saúde e prefeitura de Jequié emite nota

Sindicalistas e servidores públicos de Jequié, a 358 km de Salvador, invadiram, nesta terça-feira (10), a sede da Secretaria de Saúde do município, alegando atraso de salários por 2 dias úteis. Primeiramente, os servidores protestaram do lado de fora do prédio. Depois, conseguiram invadir a sede da pasta, com apitos e gritos de protestos, o que assustou o usuários do sistema SUS que estavam sendo atendidos. Equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal foram até o local para conter os manifestantes. O secretário de Saúde, Vitor Lavinsky, rechaçou a manifestação e alegou que o grupo obteve avanços.



Por meio de nota, a Prefeitura de Jequié afirmou que o atraso de salário se refere ao vencido na última sexta-feira (6), e que já está programado o repasse pelo para esta quarta-feira (11). O executivo ainda fala em “expressa e visível vontade por parte da Secretaria Municipal de Saúde em buscar sempre a valorização dos servidores Municipais em Saúde”.



Confira abaixo a nota da Prefeitura na íntegra:



A Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria de Saúde, vem a público externar seu posicionamento relativo à manifestação ocorrida na manhã desta terça-feira, 10, por parte de alguns servidores municipais em saúde, acompanhados pelos dirigentes sindicais do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias (Sindacs) e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jequié e Região (SINSERV):



1) O atraso de salário, pauta da manifestação, se refere ao vencido dia 06/03, sexta feira, já estando programado o referido repasse pelo Executivo Municipal para amanhã, quarta-feira, dia 11/03.



2) Há expressa e visível vontade por parte da Secretaria Municipal de Saúde em buscar sempre a valorização dos servidores municipais em Saúde, tanto que é possível apontar as conquistas obtidas pela categoria, a exemplo do Plano de cargos e salários, repasse de incentivo financeiro completar, que representa o pagamento do 14º salário no final do ano, salientando que 100% do valor foi repartido com os agentes de endemias e comunitários de saúde, pagos devidamente no mês de janeiro do corrente ano, pagamento do PQAVS para os trabalhadores da vigilância em saúde, de acordo com metas alcançadas, pagamento de gratificação do PMAQ, distribuição de fardamento completo para ambas categorias, além de aquisição e entrega de tablets para os agentes comunitários de Saúde.



Diante dos avanços acima epigrafados, a Prefeitura de Jequié salienta a sua disposição em dialogar constantemente com ambas categorias, como sempre tem feito, respeitando os direitos adquiridos e buscando implementar outros possíveis, com o objetivo claro de que esses benefícios possam refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados por esses profissionais.



A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, pede desculpas aos usuários do Sistema SUS e também aos servidores municipais que estavam prestando expediente no prédio sede da Secretaria de Saúde, no momento da manifestação, e que se assustaram e tiveram suas atividades interrompidas momentaneamente e reafirma que seguirá sempre pronta e receptiva para o diálogo democrático e transparente por entender que este é o mais eficaz caminho para se encontrar soluções inteligentes para quaisquer divergências. Informações e Foto: Bocão News

