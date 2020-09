Sindicatos acatam e funcionários anunciam fim da greve dos Correios no País

Após realizar assembleias em todo o país, os sindicatos que representam os funcionários dos Correios resolveram acatar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e decretaram o fim da greve a partir das 22 horas de ontem (22). A informação é do portal Uol. O TST aprovou no último dia (21) um reajuste de 2,6% para os funcionários, mas o sindicato rejeitou a decisão e sugeriu que funcionários mantivessem greve. A informação foi confirmada pela direção da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). A categoria estava em greve desde o dia 17 de agosto.

