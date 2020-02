Sistema de Reconhecimento Facial já registrou mais de 4,3 milhões de imagens de foliões

Desde o início oficial do Carnaval, na quinta-feira (20), até sábado (22), o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) já registrou mais de 4,3 milhões de acessos, em todos circuitos da festa de Salvador, nos portais de segurança do Governo do Estado e ruas dos circuitos da festa. O maior volume de imagens foi registrado no sábado, quando cerca de 2,5 milhões de faces passaram pelas câmeras. A tecnologia estreou no Carnaval da capital baiana no ano passado e tem funcionado como uma importante ferramenta no combate e prevenção à violência.

A soma dos dias de quinta e sexta foi superior a 1,3 milhão de registros. Na quinta, o total foi de 514,5 mil. Para fazer o reconhecimento facial, a SSP utiliza as imagens de 84 câmeras instaladas nos circuitos, posicionadas em pontos estratégicos de ruas, avenidas e estações de transporte público. As imagens são acompanhadas por equipes no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP. Dez drones do Grupamento Aéreo (Graer) também enviam imagens em tempo real para o COI.

