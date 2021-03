Sistema Drive Thru vacina dezenas de idosos contra Covid-19 no Terminal Aeroviário de Jequié

Começou por volta das 08:00 horas da manhã de hoje (03), a vacinação de idosos com idade igual ou superior a 80 anos, no sistema Drive Thru no terminal Aeroviário de Jequié. Logo antes de ter início a vacinação, dezenas de veículos já formavam uma enorme fila, onde dentro dos mesmo, idosos cheios de esperança na vacina contra o Covid-19.

Os agentes de endemias estavam fazendo um trabalho de triagem, onde as pessoas antes de ser vacinadas, já fazia um cadastro antes. Nas próximas horas, Jequié deve receber mais doses da vacina CoronaVac.

