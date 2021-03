Sistema Drive Truh está acontecendo em frente ao Estádio Waldomiro Borges para vacinação contra a Covid-19

Na manhã de hoje (26), a secretária de saúde do município de Jequié, abriu mais um ponto de vacinação no sistema Drive Truh em Jequié. Além do aeroporto, agora também está tendo vacinação em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru. Hoje a vacinação é para idosos com idade igual ou superior a 69 anos.

