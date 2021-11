Situação do Centro de Abastecimento Vicente grillo em Jequié piora a cada dia: ASSISTA

Comerciantes que trabalham no Centro de Abastecimento Vicente Grillo, estão apreensivos com a situação que se encontra a estrutura metálica do CEAVIG. Em alguns locais, foram colocadas escoras de madeira para evitar desabamento do local. O prefeito de Jequié, Zé Cocá, tem sempre falado em entrevistas que a reforma do local vai sair em breve, o único problema é que com a demora que está acontecendo, o medos dos comerciantes é a estrutura não aguentar as chuvas que caem nossa cidade. Quando chove, comerciantes têm que correr e tirar a sua mercadoria as pressas, para não perderem. Além do risco de desabamento e inundação, uma verdadeira “Gambiarra”, de fios de energia elétrica pode ser visto em alguns locais. A Coelba deu uma liminar para que a estrutura de energia elétrica seja refeita, mas, o prefeito informou que a reforma vai ser feita e tenta mostrar a empresa Coelba, que a rede elétrica também vai ser feita junta com a reforma da estrutura do CEAVIG. Mas, a Coelba tem liminar e pode fazer o desligamento da energia a qualquer momento. Ou seja, esperamos que a reforma seja feita por quem de direito, o mais rápido possível.

