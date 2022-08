Sob gestão da Prefeitura de Jequié Estação de Piscicultura registra aumento da produção de alevinos

Após início da gestão compartilhada da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, a Estação de Piscicultura, localizada na estrada da Barragem da Pedra, intensificou sua produção e distribuição de alevinos, com a doação de milhares de peixes para pequenos produtores dos municípios de Ubatã, Apuarema, Ilhéus, Belo Campo, Aiquara, Ibirataia, Dario Meira, além de Jequié. O equipamento pertence a Bahia Pesca S/A, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI), e está sendo gerido pela administração municipal desde dezembro de 2021. De lá para cá já foram produzidos mais de 1,7 milhão de peixes, fortalecendo a cadeia da aquicultura na região.

O resultado foi possível graças a mudanças operacionais, promovidas nos processos de criação e manejo das espécies, o que ocasionou substancial melhora e ampliação da produção de alevinos, atingindo a marca de mais de um milhão e setecentos mil alevinos de tilápia produzidos, até julho deste ano. O sucesso se deveu, principalmente, à implementação de novas estratégias técnicas somadas ao cuidado na manutenção com os viveiros, dos 50 existentes, 35 já foram reativados, após passarem por reestruturação, limpeza e desinfecção para eliminação de possíveis bactérias que prejudicam a fertilização dos espécimes.

De acordo com Felipe Vieira, engenheiro de pesca e coordenador técnico da Estação de Psicultura, a retomada dos processos de peixamento no local teve ênfase a partir do final do segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano, por causa do aumento da temperatura e deverá voltar a se intensificar a partir de setembro. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários