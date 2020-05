Sobe para 104 pessoas infectadas com Covid-19 em Jequié e 67 pacientes recuperados

Como vem sendo apontado pelos últimos dados, o município de Jequié vem registrando um índice crescente de novos casos de Covid-19. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, apresenta o Boletim Epidemiológico do Coronavírus, desta segunda-feira, 11, atualizado às 19h. Foi registrado mais 15 novos casos positivos, totalizando que 104 testaram positivo para a doença, dando um salto exponencial entre os casos registrados no boletim de domingo, dia 10, para o de hoje. Destes, 61 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR. 67 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. O número dos que estão em quarentena, também, está em ritmo crescente, com 775 pessoas.