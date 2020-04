Sobe para 43 o número de infectados pelo Covid-19 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e demais secretarias, departamentos e órgãos municipais, informa que vem seguindo, criteriosamente, os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), no atendimento de saúde e das estratégias de enfrentamento ao Covid-19. E nesta segunda-feira, 27, foram registrados mais cinco novos casos positivos da doença, na cidade. Três desses novos casos, os resultados chegaram na noite desta segunda. A Secretaria Municipal de Saúde reafirma a importância fundamental para que a população siga, corretamente, todas as medidas preventivas, redobrando o cuidado com a higienização das mãos, evitando tocar na boca, nariz e olhos, além da manutenção do distanciamento social e do uso obrigatório da máscara, quando houver verdadeira necessidade de saírem de casa.

De acordo com as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes de Vigilância Epidemiológica e Assistência à Saúde, os bairros com casos confirmados de coronavírus, em Jequié, são: Jequiezinho (10 casos); Curral Novo (8 casos); KM 3 (3 casos); Centro (3); São Judas Tadeu (4); Pompílio Sampaio (1); Joaquim Romão (6); Loteamento Jardim Tropical (5). Os três novos casos confirmados, na noite desta segunda-feira, ainda não têm a identificação da localidade/bairro onde ocorreram.

Dois pacientes que, por conta do tempo de contaminação e início dos sintomas, poderiam já estar recuperados, continuam a sentir os sintomas da doença e continuam em isolamento domiciliar, sendo monitorados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e da Assistência à Saúde.

Estes são os dados atualizados, até às 19h, nesta segunda-feira, 27, que apresentou mais cinco casos positivos para Covid-19:

– 43 casos confirmados (pessoas que testaram positivo para Covid-19), destes, 3 casos foram recuperados;

– 265 casos suspeitos (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal e foram notificados para Covid-19);

– 148 casos descartados (pessoas que testaram negativo para Covid-19;

– 28 casos aguardando resultado (pessoas que realizaram o exame e aguardam o resultado);

– 46 casos aguardando coleta (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal, foram notificadas para Covid-19, e aguardam coleta);

– 539 casos em quarentena (pessoas que apresentam sinais e sintomas respiratórios/contatos com casos suspeitos e confirmados de covid-19/casos confirmados de covid-19)

