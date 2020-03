Sobe para três o número de mortes em acidente com ônibus na BR 101

Morreu no fim da tarde de quinta-feira (12), no Hospital Municipal de Itamaraju, a terceira vítima do acidente com um ônibus da Itapemirim. O corpo de uma idosa vai passar por perícia no Instituto Médico Legal. Outra idosa e um menino de quatro anos morreram no momento do capotamento, que ocorreu por volta das 4h da madrugada, na BR-101, entre Itamaraju e Teixeira de Freitas. Segundo o hospital, oito pessoas já foram liberadas e estão acomodadas em hotéis da cidade. Dezessete seguem internadas. O estado de saúde de três passageiros é considerado grave. A Policia Rodoviária Federal informou que, após capotar, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Informações e foto: Radar 64

