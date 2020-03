Sobrinho é acusado de matar o próprio Tio idoso a golpes de Facão

Um idoso de 61 anos foi morto a golpes de facão em Condeúba, cidade do sudoeste da Bahia, na quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o sobrinho da vítima foi apontado pelas testemunhas como autor do crime. Ele foi preso em flagrante. O crime ocorreu na Fazenda Jacaré, zona rural da cidade, por volta das 17h. Deusdete Alves de Sousa morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre o enterro.

De acordo com a Polícia Civil, o facão usado no crime foi apreendido e o homem levado para 10ª Coordenadorias Regionais do Interior (Coorpin), que fica em Vitória da Conquista, cidade da mesma região. Apesar dos dados da PM, a PC não soube informar o grau de parentesco entre vítima e o preso. Informações: G1.com. Foto Reprodução

