Soldado do Corpo de Bombeiros da Bahia precisa da ajuda de todos nós; ASSISTA

Ele, Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Profissional competente, dedicado e querido por todos os colegas de trabalho, sempre sonhou com a carreira e estudou muito para alcança-la. Vindo de família humilde e tendo trabalhado em uma barbearia, estudava todo o tempo livre que tinha para conquistar seu objetivo. Entrou para a instituição no ano de 2018.

O pai, falecido em 2019, começou com sintomas de dores nas articulações e problemas nas funções motoras. Foi diagnosticada por ortopedista apenas artrose nos dois joelhos. A evolução sintomática o levou a usar muletas, depois cadeira de rodas e finalmente a ficar na cama, onde permaneceu até o seu último dia. Lucas, no início de 2021, também começou a observar alterações em seu equilíbrio e marcha. Passou por ortopedista se queixando de dores nas pernas, onde a suspeita foi de relação com o nervo ciático. No entanto, os exames não acusaram qualquer alteração.

Foi orientado, então, a buscar um neurologista. O especialista solicitou um exame genético para verificar possíveis doenças neurológicas. Enquanto aguardava a liberação pelo plano de saúde, Lucas pesquisou sobre cada uma das doenças que seriam investigadas. Uma delas tinha todos os sintomas que ele e seu pai apresentaram. A Doença de Machado Joseph. A partir daí, um turbilhão de sentimentos veio à tona. Seu pai não teria sido diagnosticado corretamente e sofreu sem ter os cuidados direcionados e ele próprio já conhecia o prognóstico cruel da doença, uma vez que acompanhou a trajetória de seu pai.

O resultado do exame, infelizmente, veio confirmar a suspeita. Ele tinha a Doença de Machado Joseph. A DMJ é uma doença degenerativa que afeta principalmente as funções motoras, mas também compromete a fala, deglutição e causa visão dupla. Lucas já está apresentando sintomas como dores nas pernas, perda de equilíbrio e dificuldades na fala.

Após o diagnóstico, o objetivo foi encontrar alguma possibilidade de cura. Foi então que Lucas viu uma luz no fim do túnel. Um tratamento em fase de testes desenvolvido por um médico brasileiro nos Estados Unidos. O Dr. Marc Abreu é o responsável pelo procedimento, que terá um custo aproximado de R$ 270.000,00, já inclusas as despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

Lucas pretendia manter sua condição sem exposição, pois não queria ser tratado de maneira diferente e sentia que podia continuar desempenhando suas funções normalmente até conseguir juntar o valor com sua noiva da maneira que pudessem. No entanto, os colegas o convenceram de que o valor alto demandaria um tempo para arrecadação que talvez ele não tivesse. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores as chances de sucesso. Assim, ele concordou em contar a todos a sua história. Quantas vidas Lucas já ajudou a salvar e proteger? Tantas quantas lhe foram oportunizadas por Deus. Temos agora a oportunidade de ajudar na cura e salvação para a vida dele, guiados pelo mesmo Deus. ASSISTA VÍDEO

Você também pode contribuir via Pix usando a chave: Click aqui e ajude

Comentários no Facebook:

Comentários