SOLIDARIEDADE: 8° GBM Faz entrega de 100 cestas básicas em Jequié

Mais de 100 cestas básicas foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social, nos bairros do KM 4, Frisuba e Vila Suíça em Jequié. As entregas foram realizadas por equipes do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (8ºGBM/Jequié), na terça e quarta-feiras (dias 8 e 9). A ação faz parte da campanha ‘Quarentena Solidária’, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e tem como finalidade diminuir o sofrimento das famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. As doações são feitas também pela comunidade em geral.

Essas doações foram feitas pelos funcionários da Justiça Federal e a escolha em entregar os donativos na sede do 8º GBM aconteceu pela seriedade da campanha ‘Quarentena Solidária’. E principalmente pelos bombeiros entregarem cada kit em mãos e de forma extremamente humanizada. Informações: 8° GMB

