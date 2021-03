SOLIDARIEDADE: Filho pede ajuda para conhecer sua mãe que possivelmente mora em Jequié

Na tarde de hoje (29), o jovem Arielson Santos Sacramento, entrou com contato com a nossa reportagem, para pedir ajuda para conhecer sua mãe. Arielson de 33 anos, nos contou que sua mãe se chama ERONILDA DE JESUS SANTOS, O jovem informou que hoje mora junto com seu pai ARI ANIAS SACRAMENTO, na cidade de Feira de Santana. Ele nos informou que nunca manteve contato com sua mãe, e que teria uma irmã que ele também não conhece. O sonho do jovem é poder conhecer sua mãe biológica e sua irmã, que segundo ele, já obteve informação de que as mesmas são residentes aqui na cidade de Jequié.

Por tanto, se alguém conhecer ERONILDA DE JESUS SANTOS, AQUI EM JEQUIÉ, entre em contato pelo telefone 77 9 8146 – 2552. FALAR COM LILIAN.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários