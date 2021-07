SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR O PEQUENO ALEF? COMPRE O ACARAJÉ BENEFICIENTE

Alef Nogueira dos Santos, tem 2 anos e nasceu com a síndrome de Apert. Que é uma doença genética de herança autossômica dominante, que tem como principais características: a acrocefalia devido à sinostose da sutura coronária e o sindactilismo onde na maioria das vezes é simétrico, envolvendo as quatro extremidades.

Alef precisa de uma cirurgia urgente, para que o seu crânio seja corrigido e o seu cérebro desenvolva normalmente. Essa cirurgia é feita em São Paulo, e no hospital particular, custa em torno de 80.000.00 (Oitenta mil reais). Alef já está na fila de espera pelo SUS, mas, não se sabe ao certo quando chegará a vez dele. Próximo dia 09 de Agosto, ele tem uma consulta marcada com um especialista em São Paulo, e para ajudar no custeio, seus familiares estão fazendo o acarajé BENEFICIENTE dias 30 e 31 de Julho, na Rua Fluminense, 479, Mandacaru. Onde todo dinheiro arrecadado será para custeio da família em São Paulo. Vamos ajudar o pequeno Alef, a fazer mais essa consulta em São Paulo, e quem sabe, o mais rápido possível fazer a sua tão esperada cirurgia. 739852-5940, esse é o telefone da Rosângela Jesus Santos, mãe do pequeno Alef. Ligue, compre o acarajé solidário e ajude Alef.

PIX DA MÃE DE ALEF 73998525940

