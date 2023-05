Sorteio de maio da Nota Premiada contempla moradores de 22 cidades

O resultado do sorteio de maio da Nota Premiada Bahia saiu nesta quinta-feira (25), contemplando 91 participantes residentes em 22 municípios do estado. O prêmio de R$ 100 mil foi para uma moradora da capital, do bairro de Águas Claras. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 53 foram para Salvador e 37 para o interior. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão. A relação completa dos sortudos do mês está disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no Twitter.



No sorteio de maio, entre os municípios do interior da Bahia que tiveram participantes premiados são destaques Feira de Santana, com sete pessoas sorteadas e Simões Filho, Lauro de Freitas e Valença, com três contemplados cada. Na sequência estão Camaçari (2), Ipiaú (2), Irecê (2) e Luís Eduardo Magalhães (2). A lista é completada por 13 municípios com um sorteado cada: Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Vitória da Conquista, Mucuri, Pojuca, Nazaré das Farinhas, Teixeira de Freitas, Muritiba, Mata de São João e Barreiras.



A Nota Premiada conta atualmente com mais de 713 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 3.773 pessoas, das quais 2.329 moram na capital, 1.443 no interior e uma fora do estado. Informações e Foto: Ascom/Sefaz-Ba

Comentários no Facebook:

Comentários