Sorteio do CDL Jequié foi realizado com a presença de dezenas pessoas no centro da cidade

Na noite de ontem (30), o sorteio mais esperado da promoção Amor, Forró e prêmios do CDL de Jequié, foi realizado e contou com a presença de dezenas de pessoas. O evento contou com a presença do prefeito do município Zé Coca, do Deputado Estradual Hassan Iossef. A banda Trio Forró + Eu, animou o público tocando muito forró. O prefeito Zé Coca, retirou o cupom e o prêmio saiu para LUAN RIBEIRO NASCIMENTO, residente no bairro do Jequiezinho e comprou na FFJ Materiais de Construções. Mais de 400 miol cupons estavam dentro da urna, e mais de 300 lojas participaram da campanha.

Comentários no Facebook:

Comentários