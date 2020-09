SP registra queda de mortes por covid-19 pela 5ª semana seguida

Essa ainda foi a 2ª semana consecutiva em que média diária de óbitos ficou abaixo de 200. Internações caíram 8% e taxa nas UTIs chega a 51,1%

São Paulo registrou cinco semanas consecutivas com queda de mortes e internações provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com dados do governo paulista, em todo o período, o número de mortes caiu 8%, em relação a semana anterior, entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro.

A tendência de queda nas médias tem se mantido semanalmente, segundo o governo. Essa também foi a segunda semana seguida em que a média diária de óbitos ficou abaixo de 200, patamar que o estado tinha desde maio.

O número de internações caiu 8% e a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) chegou a 51,1% no estado e 50,8% na Grande São Paulo – menor média desde março.

São Paulo tem até o momento 893.349 casos de covid-19 confirmados, sendo 751.711 pacientes recuperados e 32.642 pessoas que vieram a óbito. Na última semana houve uma queda de 27% no número de novos casos: 5.146 novos casos registrados e 181 óbitos.

“O interior de São Paulo e a Baixa Santista tiveram queda de 25% nos novos casos, 15% no número de óbitos e 7% nas internações”, afirmou o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyin. De acordo com o governo, esses número mostram o porquê todo o Estado São Paulo avançou para a fase amarela.

No entanto, o secretário destacou que “apesar da pandemia parecer sob controle no estado, ainda estamos em quarentena”.



Via: R7

