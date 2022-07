Sport sai na frente e vence o jogo de ida por (1) x (0), contra Doce Mel/Jequié

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3, competição organizada pela (CBF) Confederação Brasileira de Futebol, a equipe do Sport com apoio da torcida venceu o Doce Mel por 1 x 0, o gol do jogo foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo em cobrança de falta da camisa 10, a Débora. O jogo de volta está marcado para sábado, dia 9, as 15 horas no Estádio Municipal Waldomiro Borges em Jequié, com estrada gratuita, a partida vale vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro.

