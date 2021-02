SSP, Ministério Público e PRF cumprem mandados de prisão contra milícia

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a força-tarefa da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsões, participaram da Operação Fortuna. O esforço foi deflagrado através do Ministério Público Estadual da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O objetivo das ações é o cumprimento de oito mandados de prisão temporária contra policiais militares, além de 18 mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Itabuna, Ilhéus, Ubatã, Uruçuca, Ipiaú e Vitória da Conquista.

O trabalho conjunto entre os órgãos visa desarticular uma organização criminosa acusada de praticar diversos crimes de homicídio, com intimidação coletiva e possíveis recebimento de valores, em ações que caracterizam atividade de milícia. Também atuaram na operação promotores de Justiça que atuam na área criminal no município de Itabuna(BA).

Durante as incursões, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola Pt58hc plus, com carregador inserido na arma mais quatro carregadores sobressalentes, totalizando 34 munições. Além de um revólver Taurus carregado com 4 munições; uma cartela com 10 munições; R$2.016,85 em dinheiro e R$1.412.630 em cheque. Informações: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários