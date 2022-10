Subgrupamento do Corpo de Bombeiros é inaugurado na cidade de Ipiaú

O município de Ipiaú recebeu oficialmente, na manhã de ontem quinta-feira, 27 de outubro, a instalação provisória do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar (2°SGBM). A unidade, vinculada ao 8º Grupamento de Bombeiros Militar (Jequié), está localizada na Rua Antônio Nogueira, bairro da Conceição, conta com uma tropa de 30 homens, viatura de combate a incêndio, dentre outros equipamentos, e faz parte do planejamento estratégico da corporação que atenderá Ipiaú e outros 15 municípios da região.

O investimento para a instalação de uma unidade de Corpo de Bombeiros é superior a R$ 2 milhões. A sede definitiva do subgrupamento será na Rua São Roque, próximo ao estádio Pedro Caetano. A solenidade foi abrilhantada pela Banda de Música do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia e contou com a presença do comandante da corporação Coronel Adson Marchesini, e da prefeita Maria das Graças Mendonça, além de outras autoridades civis, militares e eclesiásticas. O comandante disse que acima de tudo o Corpo de Bombeiros trabalha com a prevenção, para evitar que aconteça a ocorrência, o desastre.

Além das atividades normais, através de ações preventivas e de respostas a casos de emergências (combate a incêndios, busca e salvamento, resgates e defesa civil), o subgrupamento também estará desenvolvendo atividades sociais de grande importância para as comunidades de Ipiaú, Itagibá e outras cidades da região, assim como a proteção ao meio ambiente. Em seu pronunciamento a prefeita Maria das Graças disse dos investimentos feitos pelo Governo do Estado e pelo município, além da Atlatic Nikel, para a realização desse antigo sonho da população de Ipiaú, e de maneira especial ressaltou sua gratidão ao governador Rui Costa. Informações e Fotos: SITE GIRO IPIAÚ

